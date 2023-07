O casamento de Randolfe e Priscila e a promessa de Lula cumprida

Randolfe Rodrigues, o senador mais conhecido da República, se casou com Priscila Barbosa da Carnaúba nesta sexta, 28, tendo como padrinhos Lula e Janja e Caetano e Paula Lavigne.

A cerimônia contou com a presença de ministros do Supremo, como Cristiano Zanin, magistrado do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleise Hoffmann, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entre outras autoridades.

O dono da casa, o ator Orlando de Morais, fazia as honras do evento, cantando lindamente ao lado do pastor Kleber Lucas que enfrentou a resistência do bolsonarismo nas igrejas evangélicas durante as eleições de 2022. Caetano cantava com eles, mas isso é só um detalhe que eu conto amanhã na coluna.

Uma boa noite a todos e um bom final de semana…