Nova pesquisa mostra número preocupante para Lula

A nova rodada PoderData, realizada de 10 a 12 de abril, ou seja, nestes últimas dias, revela uma diferença de apenas cinco pontos percentuais entre Lula e Jair Bolsonaro – a menor registrada pela pesquisa no ano de 2022.

Segundo o levantamento, o petista tem agora 40% das intenções de voto contra 35% do atual presidente da extrema-direita.

Bolsonaro continua a se recuperar, crescendo três pontos. Já Lula caiu um – isso se comparada com 15 dias atrás, quando foi realizada a rodada anterior. Sim, as movimentações ocorreram na margem de erro, mas a tendência de subida de Jair Bolsonaro tem sido vista em todas as pesquisas.

A PoderDara destaca que retirou o nome de Sérgio Moro, que “desistiu sem desistir” de ser candidato a presidente. Entenda aqui.

Fica claro, com mais essa pesquisa e mais uma recuperação de Bolsonaro, que os eleitores do ex-juiz, que chegou a marcar 10 pontos, se movimentaram em parte para o atual presidente.

Outra movimentação desses eleitores é para João Doria, que dobra sua pontuação – de três para seis – quando o levantamento deixa apenas quatro candidatos como opção: Lula, Bolsonaro, Ciro e Doria.