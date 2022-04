“Eu não desisti de nada, muito pelo contrário, muito menos do meu sonho de mudar o Brasil” (Sergio Moro, ex-juiz, desistindo da desistência – estranho, não é? – à corrida presidencial, que havia anunciado na véspera. A reviravolta do ex-magistrado provocou reação dentro do União Brasil e a ala liderada por ACM Neto disse que pedirá a impugnação da sua filiação ao partido. O movimento também deixou indignado o partido do qual saiu)