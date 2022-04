Últimas pesquisas trazem um duro choque de realidade para Lula

O ex-presidente Lula precisa mudar a estratégia de campanha. Além de parar de cometer erros que podem custar caro, o petista precisa sentar e traçar um plano para parar o crescimento do seu principal adversário.

Como esta coluna vem mostrando ao longo das semanas, Jair Bolsonaro está vivo na disputa e vê seus números em uma curva crescente enquanto Lula permanece estagnado ou até em queda em alguns cenários.

Seja pelo orçamento secreto, seja pela liberação de verbas, ou pelo acordo com o Centrão, famoso “toma lá, dá cá”, o presidente está conseguindo conquistar espaço e mostra que tem mais força do que o PT imaginava.

Veja, a seguir, os dados das últimas grandes pesquisas que mostram o banho de água fria que Bolsonaro está dando em Lula.

24 de março: pesquisa do Datafolha mostrou Lula com 43% das intenções de voto em um primeiro turno contra 26% de Bolsonaro. No levantamento anterior do Datafolha, Lula tinha 48% dos votos, ou seja, caiu. Em contrapartida, o atual presidente saiu dos 22% e ganhou quatro pontos percentuais.

6 de abril: pesquisa Ipespe mostrou Lula com 44% dos votos e Bolsonaro com 30% no primeiro turno. O levantamento anterior desse mesmo Instituto, divulgado em 25 de março, mostrava Lula com os mesmos 44% e Bolsonaro com 26%. Também nesse caso, o presidente ganhou quatro pontos.

6 de abril: pesquisa do Instituto Gerp mostrou um cenário ainda mais acirrado. Lula teria 37% dos votos contra 35% de Bolsonaro no primeiro turno. Um empate técnico preocupante para os petistas. O levantamento anterior do Gerp, divulgado em março, mostra Lula com 38% dos votos e Bolsonaro com 31%. Ou seja, o ex-presidente perde um ponto. Bolsonaro ganha quatro.

7 de abril: a pesquisa Genial/Quaest mostra Lula com 45% dos votos e Bolsonaro com 31%. Em março, no levantamento anterior, Lula tinha 46% e Bolsonaro tinha 26% no primeiro turno. Ou seja, o petista caiu e o presidente subiu cinco pontos, uma evolução ainda maior do que nas três pesquisas apontadas acima.

A eleição que parecia garantida para o PT no fim do ano passado mudou bastante.

Agora, Bolsonaro vem reconquistando espaço e mostra que quem tem a máquina pública nas mãos sempre dá trabalho numa corrida eleitoral. Resta saber se Lula vai conter o cenário que está se desenhando.