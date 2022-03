Lula tem 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, aponta Datafolha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A mais nova pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada, aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem pelo menos 17 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) nos quatro cenários de primeiro turno testados pelo instituto (veja todos os resultados abaixo).

Em três deles, o petista tem 43% das intenções de voto contra 26% do atual presidente. Em um, que exclui Eduardo Leite (PSDB) e Simone Tebet (MDB) da simulação, o ex-presidente aparece com 44%, enquanto Bolsonaro mantém o índice registrado nas outras.

Em terceiro lugar, abrindo o pelotão da chamada “terceira via”, está o ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sergio Moro (Podemos), com 8% em todos os cenários. Logo em seguida, vem Ciro Gomes (PDT), com 6% a 8%.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi testado em apenas dois cenários e registrou só 2% em ambos, chegando a ficar atrás do deputado federal André Janones (Avante), que teve 3% em três simulações e 2% na outra. Já Simone Tebet ficou com 1%.

A pesquisa presidencial divulgada nesta quinta-feira não pode ser comparada com a última realizada pelo Datafolha, em dezembro passado, porque as listas de candidatos não foram as mesmas — Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira já retiraram suas candidaturas, por exemplo.

Mas, naquele levantamento, Lula tinha 48% e 47% das intenções de voto, contra 22% e 21% de Bolsonaro, respectivamente, nos dois cenários testados. Já Ciro Gomes tinha 9% e Sergio Moro, 7%.

Para a pesquisa desta quinta, o Datafolha entrevistou 2.556 pessoas 16 anos ou mais, entre terça e quarta-feira desta semana, de forma presencial. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os resultados abaixo:

Cenário 1 (sem Eduardo Leite)

Lula (PT) – 43%

Jair Bolsonaro (PL) – 26%

Sergio Moro (Podemos) – 8%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

João Doria (PSDB) – 2%

André Janones (Avante) – 2%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 1%

Leonardo Péricles (UP) – 0

Em branco / nulo / nenhum – 6%

Não sabe – 2%

Cenário 2 (sem João Doria)

Lula (PT) – 43%

Jair Bolsonaro (PL) – 26%

Sergio Moro (Podemos) – 8%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

André Janones (Avante) – 3%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Eduardo Leite (PSDB) – 1%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0

Leonardo Péricles (UP) – 0

Em branco / nulo / nenhum – 7%

Não sabe – 3%

Cenário 3 (sem Eduardo Leite e Simone Tebet)

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 26%

Sergio Moro (Podemos) – 8%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

André Janones (Avante) – 3%

João Doria (PSDB) – 2%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 1%

Leonardo Péricles (UP) – 0

Em branco / nulo / nenhum – 6%

Não sabe – 2%

Cenário 4 (sem Eduardo Leite e João Doria)

Lula (PT) – 43%

Jair Bolsonaro (PL) – 26%

Sergio Moro (Podemos) – 8%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

André Janones (Avante) – 3%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0

Leonardo Péricles (UP) – 0

Em branco / nulo / nenhum – 7%

Não sabe – 2%