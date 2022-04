Nova pesquisa traz um número surpreendente para Doria

A última rodada da pesquisa Ipespe mostra uma melhora nos números do ex-governador João Doria para presidência da República – ao menos no que diz respeito à sua base eleitoral.

Na estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados para os eleitores, João Doria tem agora 6% de intenção de voto. Ou seja, está tecnicamente empatado com Ciro Gomes, que manteve os 8%.

Num segundo turno contra Bolsonaro, João Doria aparece tecnicamente empatado com 37% dos votos ante 39% de Jair Bolsonaro.

No cenário contra Lula, Doria cresceu 12 pontos percentuais chegando a 36% dos votos, contra 47% de Lula.

Isso, lembrando, só com os entrevistados paulistas – alvos da últimas pesquisa Ipespe. Ainda é cedo para dizer, mas Doria pode estar herdando parte do eleitorado de Sergio Moro, que saiu da disputa.

O pré-candidato do PSDB também apresentou melhora na avaliação do governo de São Paulo entre fevereiro e abril de 2022. Saiu de 57% entre os que avaliam a gestão com ótimo e bom para 62%.

Uma das críticas a candidatura de Doria, feita por tucanos como de alta plumagem como Aécio Neves, é a de que ele não ia bem nem em São Paulo, seu “curral” eleitoral. Bem, isso começou a mudar.