Nova pesquisa mostra disputa voto a voto entre Lula e Bolsonaro

A disputa eleitoral no estado de São Paulo – enfim, uma pesquisa para Lula comemorar nos últimos meses, já que Fernando Haddad vem liderando com folga – mostra outra realidade quando o assunto é a presidência da República.

Nova rodada da Ipespe divulgada nesta segunda-feira, 11, revela um quadro disputadíssimo quando o assunto é a definição de quem ocupará o posto mais alto e importante do país.

O levantamento mostrou que encolheu a vantagem de Lula na disputa para presidente, isso levando em conta apenas o estado de São Paulo.

Com a saída de Moro, o ex-presidente repetiu os 34% que havia registrado há dois meses, mas testemunha Bolsonaro crescer de 26% para 30%.

Quatro pontos.

Os candidatos da terceira via marcaram assim: Ciro 8%, Doria 6%, Simone 2% e os demais candidatos, 1% cada.

Dados do IBGE mostram como o estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, concentrando 21,9% dos brasileiros. Ou seja, é o mais decisivo para as eleições.

São 22 milhões de habitantes das mais variadas origens.

A capital paulista também segue sendo a mais populosa do país, com 12,4 milhões de habitantes.

Alguém pode dizer que o eleitorado conservador paulistano não representa completamente o Brasil.

Discordo.

Esses números do Ipespe comprovam de vez que a eleição presidencial será voto a voto. Em São Paulo e no Brasil inteiro.

Basta olhar os números e conversar com os brasileiros na rua.