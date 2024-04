A bola dentro de Lula contra Elon Musk

Informado por auxiliares da gravidade do embate entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o bilionário Elon Musk, dono do “X”, o presidente Lula acertou ao falar de improviso no lançamento de um programa de proteção à Amazônia, nesta terça-feira, 9.

Não era fácil encontrar o tom que evitasse o aumento do tensionamento entre o dono da rede social – que por anos se chamou Twitter e virou o enigmático “X” na gestão de Musk – e o STF. Mas o presidente brasileiro encontrou.

Isso porque a importante indireta pegou o bilionário em um ponto interessante, com as contradições perceptíveis pelo grande público. Musk tem a empresa de mídia social, mas também de aeroespacial, de infraestrutura e a automotiva.

“Tem até bilionário tentando fazer foguete para achar algo no espaço, mas não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o dinheiro dele para ajudar a preservar o meio ambiente”, disse o presidente.

Lula não tem sido muito feliz nos seus improvisos neste terceiro mandato, como já mostrou a coluna. O presidente relacionou problemas de saúde mental com violência e disse ver algo positivo na escravidão. Depois, criou desconforto ao engrossar o coro de esteriótipos sobre negros e mulheres – sem contar a questão envolvendo Israel.

Mas essa foi certeira, dando um recado para Musk no momento em que o Supremo parecia sentir o golpe das provocações e acintes do bilionário. O dono do “X” afirmou até que o ditador Alexandre de Moraes tem o próprio Lula na coleira.