Um mês antes da eleição, Bolsonaro gastou R$ 1,9 milhão em viagens

A Casa Civil da Presidência da República enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU), na última segunda, 22, uma relação de documentos, aos quais VEJA obteve acesso com exclusividade, com gastos de viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro no último mês antes do primeiro turno. A pedido do deputado federal Rogério Correia (PT-MG), o TCU passou a apurar possíveis irregularidades em deslocamentos do então candidato à reeleição durante as comemorações do Sete de Setembro e os dias subsequentes, além da viagem ao funeral da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, e da participação da comitiva presidencial na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, entre os dias 29 de agosto e 28 de setembro.

A representação do parlamentar recebeu aval do Ministério Público de Contas, que solicitou novas informações.

Entre os dias analisados, Bolsonaro e sua comitiva gastaram 1,9 milhão de reais com alimentação e estada em hotéis dentro e fora do país. Por ora os técnicos do TCU não encontraram irregularidades, mas os números chamam a atenção quando comparados com períodos anteriores. Entre o primeiro ano da gestão (2019) e março de 2021, a Presidência da República gastou 2,59 milhões de reais. Leia reportagem sobre as despesas passadas aqui.

Outros dados que merecem destaque são os valores gastos em determinados estabelecimentos. Em um café de Copacabana, por exemplo, entre os dias 2 e 8 de setembro, foram consumidos 32.980 reais. Em Santos, a Lanchonete Tony e Thais Ltda. comercializou mais de 20.000 reais em lanches e refeições.

Veja abaixo outras despesas:

– Panificadora Esquina Lusitana Ltda (Campinas-SP) – Data: 21 de setembro. Valor: 18.330 reais.

– Panificadora Segredos Di Laura (Rio de Janeiro) – Data: 12 de setembro. Valor: 12.920 reais.

– Brescia Alimentos Ltda (Esteio-RS) – Data: 2 de setembro. Valor: 21.508 reais.

– Imobiliária Alves da Motta Ltda (Rio de Janeiro) – Data: 6 a 10 de setembro. Valor: 143.405 reais.

– F. Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda (Londrina-PR) – Data: 13 a 16 de setembro. Valor: 13.520 reais.

– Gate Gourmet Ltda. (Nova York, Estados Unidos) – Data: 13 a 20 de setembro. Valor: 82.500 reais.

Veja todas as despesas aqui

