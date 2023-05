STJD marca data para julgar Bauermann e outros sete da ‘máfia das apostas’

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), órgão autônomo ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcou para a próxima quinta-feira, 1, o julgamento de oito atletas envolvidos na “máfia das apostas”. Entre eles está Eduardo Bauermann, zagueiro afastado pelo Santos há três semanas. Na segunda, 29, o colegiado puniu os dois primeiros jogadores que participaram do esquema: Romário (banimento do esporte e multa de 25.000 reais) e Gabriel Domingos (dois anos de suspensão e multa de 15.000 reais), ambos ex-Vila Nova-GO. Eles podem recorrer da decisão, mas o cumprimento da pena é imediato.

A sessão de quinta-feira ocorrerá de forma virtual. As defesas poderão fazer sustentações orais e enviar provas que tenham produzido. Diante da possibilidade, o advogado de Eduardo Bauermann recorreu à Justiça de Goiás para que o celular do atleta, apreendido no mês de abril, seja devolvido a tempo do julgamento na esfera desportiva. A alegação é que o aparelho possui informações e provas que podem servir para estabelecer uma linha de defesa. A solicitação ainda não foi apreciada.

Veja abaixo os nomes dos outros jogadores que serão julgados pelo STJD.

– Onitlasi Junior Moares, o Moraes (Aparecidense-GO).

– Gabriel Ferreira Neris, o Gabriel Tota (Ypiranga-RS).

– Jonathan Doin, o Paulo Miranda (CN Capibaribe-PE).

– Igor Aquino da Silva, o Igor Cárius (Sport-PE).

-Matheus Phillipe Coutinho Neto (Ipatinga-MG).

– Fernando José da Cunha Neto (São Bernardo-SP).

– Kevin Joel Lomonáco (Redbull Bragantino-SP).

