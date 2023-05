Kremlin culpa Kiev após vários drones atingirem prédios em Moscou

A Rússia culpou Kiev por um ataque “terrorista” em Moscou nesta terça-feira, 30, envolvendo oito drones. Esta é a primeira vez que a capital russa é alvo de investidas nos 15 meses de guerra na Ucrânia, marcando uma nova fase do conflito que o Kremlin disse que nunca afetaria a vida dos russos comuns.

O Ministério da Defesa russo disse que oito drones atacaram a cidade durante a noite, mas a mídia russa próxima aos serviços de segurança escreveu que o número era maior, com mais de 30 drones.

“Esta manhã, o regime de Kiev lançou um ataque terrorista de drones na cidade de Moscou. Oito drones do tipo aeronave foram empregados no ataque. Todos os drones inimigos foram abatidos”, disse a pasta em comunicado.

Durante o incidente, três dos drones atingiram prédios residenciais no sudoeste da cidade, mas nenhuma explosão foi registrada. Sergei Sobyanin, o prefeito de Moscou, disse que duas pessoas ficaram feridas no ataque e que os prédios sofreram danos pequenos.

A Rússia culpou Kiev pelo ataque. O assessor presidencial da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, negou qualquer envolvimento, mas disse que prevê “um aumento no número de ataques”

No mês passado, os drones causaram pequenos danos no Kremlin, em um aparente ataque. Moscou culpou a Ucrânia e descreveu o incidente como uma tentativa de assassinar o presidente russo, Vladimir Putin, apesar de ele não estar no prédio no momento.