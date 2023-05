O desfecho do mistério verde fluorescente no Grande Canal de Veneza

Autoridades de Veneza, na Itália, descobriram nesta terça-feira, 30, que a mancha verde fluorescente no Grande Canal foi causada por Fluoresceína, uma substância não tóxica usada para testar redes de águas residuais. O caso foi investigado pela polícia depois que moradores notaram que as águas mudaram de cor na segunda-feira 29.

De acordo com a agência regional de prevenção e proteção ambiental do Veneto (Arpav), a análise mostrou “a presença de fluoresceína nas amostras coletadas”, mas não especificou a origem da substância. A agência ressaltou que os resultados “não mostraram a presença de elementos tóxicos nas amostras analisadas”.

A mudança de cor notada pelos moradores gerou especulações de que a mancha poderia ser uma forma de protesto de ambientalistas. O vereador Andrea Pegoraro chegou a acusar diretamente o grupo italiano Last Generation, que luta contra as mudanças climáticas, mas ninguém chegou a assumir a responsabilidade pelo ato.

Nas redes sociais, o assunto foi amplamente discutido e os moradores publicaram fotos e vídeos das gôndolas e táxis aquáticos deslizando pela água verde.

Apesar do susto, essa não é a primeira vez que o Grande Canal de Veneza adquire a coloração fluorescente. Em 1968, o artista argentino Nicolás García Uriburu tingiu as águas com um corante verde durante a 34ª Bienal de Veneza, em uma ação para promover a consciência ecológica. Com essa manifestação, o artista queria chamar atenção para as relações entre civilização e natureza.