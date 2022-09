SP: Debate VEJA ocorre em momento crucial da luta por vaga no 2º turno

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O debate VEJA para o governo de São Paulo, que acontece neste sábado, a partir das 18h30, vai reunir os principais candidatos em um momento-chave da eleição, com o acirramento da disputa para saber quem irá ao segundo turno.

A briga entre o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) esquentou nesta semana, com a divulgação de pesquisa Datafolha que mostra os dois empatados tecnicamente: o tucano tem 19% contra 22% do bolsonarista. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) é o líder, com 36%.

A novidade trazida pelo Datafolha nesta semana foi a subida de Garcia, que tinha 15% na pesquisa anterior, de 1º de setembro. Tarcísio ficou estável – tinha 21% –, assim como Haddad, que tinha 35%.

O tucano luta para manter uma hegemonia do PSDB que já dura 28 anos — desde a vitória de Mario Covas em 1994, o partido nunca perdeu uma eleição para o governo do estado. Já Tarcísio, que estreia em uma campanha eleitoral, tenta se firmar como um nome relevante da direita e centro-direita, e para isso faz questão de ressaltar na campanha o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), padrinho de sua candidatura.

Haddad, que lidera a disputa desde o início, também tenta nacionalizar a campanha e explorar os apoios do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – favorito na eleição presidencial – e de Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula, que governou o estado por quatro mandatos.

Também participarão do debate VEJA os candidatos Vinicius Poit, que é deputado federal pelo Novo, e Elvis Cezar (PDT), ex-prefeito de Santana de Parnaíba, cidade da Grande São Paulo. Ambos têm 1% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha.

Como será

A pouco mais de duas semanas para a votação, que será em 2 de outubro, o debate VEJA será crucial para o futuro das candidaturas. Com apresentação do jornalista Carlos Nascimento, o evento representa o maior pool de veículos desta eleição, formado por SBT, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado e VEJA.

Os candidatos irão detalhar as suas propostas para o estado ao longo de quatro blocos. No primeiro, os candidatos farão perguntas entre si. Aquele que perguntar terá direito a réplica; o que responder poderá fazer a tréplica.

No segundo bloco, os candidatos irão responder aos questionamentos dos jornalistas. Cada um dos cinco profissionais escolherá dois candidatos, um para responder e outro para comentar a resposta. O postulante que responder à pergunta do jornalista terá direito a réplica após o comentário.

No terceiro bloco, os concorrentes farão perguntas entre si na ordem inversa do primeiro bloco. No quarto, os jornalistas voltam a fazer perguntas. Depois, cada candidato terá um minuto para suas considerações finais.

Os jornalistas que representarão os veículos são Clarissa Oliveira (VEJA), Simone Queiroz (SBT), Michelle Trombeilli (Nova Brasil), Marcelo Godoy (Estadão), Haisem Abaki (Rádio Eldorado), Joice Berth e Tatiana Farah (Terra).

Fique por dentro de tudo sobre os debates VEJA VEJA uniu-se a SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, em uma parceria inédita para a realização de debates nas eleições de 2022. Juntos, esses grupos de comunicação deram origem ao maior pool de veículos da disputa deste ano. Os confrontos entre candidatos serão levados a todas as mídias: TV aberta e por assinatura, rádio, revista, jornal, agência de notícias, internet e redes sociais. Um alcance inédito para as campanhas e uma versatilidade única para o eleitor.

DEBATES PRESIDENCIAIS VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado 1º turno – 24 de setembro, às 18h15 2º turno – 22 de outubro, às 18h15

DEBATES GOVERNO DE SÃO PAULO VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado 1º turno – 17 de setembro, às 18h30 2º turno – 15 de outubro, às 18h30

DEBATES GOVERNO DO RIO DE JANEIRO VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil 1º turno – 17 de setembro, às 18h30 2º turno – 15 de outubro, às 18h30