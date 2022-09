Fique por dentro de tudo sobre os debates VEJA nas eleições de 2022

VEJA uniu-se a alguns dos maiores grupos de comunicação do País em uma parceria inédita para a realização de debates nas eleições de 2022. Junto com SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, formou-se o maior pool de veículos da disputa deste ano.

Esses grupos levarão os confrontos entre candidatos a todas as mídias disponíveis para o eleitor: televisão aberta e por assinatura, rádio, revista, jornal, agência de notícias, internet e redes sociais. Um alcance sem precedentes para as campanhas e uma versatilidade única para o eleitor. Com isso, será possível assistir aos debates a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os debates serão realizados em um momento crucial da corrida eleitoral, bem na hora da decisão, poucos dias antes da ida às urnas. Os debates presidenciais acontecem nos dias 24 de setembro e 22 de outubro, enquanto os confrontos regionais têm data marcada em 17 de setembro e 15 de outubro.

Além de transmitir os debates ao vivo, VEJA fará uma cobertura completa de cada etapa de preparação dos confrontos. Das definições estratégicas das campanhas aos efeitos nas urnas. Sempre com análises e informações em primeira mão, trazidas pelo nosso time de repórteres e colunistas.

Fique por dentro de tudo sobre os debates VEJA

Não perca a transmissão ao vivo e a cobertura completa em VEJA.com

DEBATES PRESIDENCIAIS

VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1o turno – 24 de setembro, às 18h15

2o turno – 22 de outubro, às 18h15

DEBATES GOVERNO DE SÃO PAULO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1o turno – 17 de setembro, às 18h30

2o turno – 15 de outubro, às 18h30

DEBATES GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil

1o turno – 17 de setembro, às 18h30

2o turno – 15 de outubro, às 18h30