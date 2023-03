O sumiço de Eduardo Bolsonaro

Faz um mês e meio que a Justiça paulista tenta localizar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após decisão de 16 de janeiro que determinou o pagamento de 105.000 reais, referente a duas multas que ele levou por não usar máscaras durante a pandemia. Desde então, o oficial de Justiça tem procurado o parlamentar para assinar a notificação, sempre em vão. No dia 19 de janeiro, a busca foi realizada em Brasília, em um endereço residencial, mas o emissário foi avisado que o procurado não morava mais lá. O mesmo ocorreu no dia seguinte, também na capital federal.

Citado por edital, o parlamentar também não se manifestou nas duas ações. Agora, a Procuradoria-Geral do Estado pediu para a Justiça se dirigir ao gabinete 350 da Câmara dos Deputados.

Em 15 de dezembro de 2021, durante a visita do então presidente Jair Bolsonaro às cidades paulistas de Eldorado e Iporanga, no Vale do Ribeira, a gestão comandada na época por João Doria (PSDB) aplicou as multas no filho Zero Um, que até agora não foram pagas.

Essa não foi a primeira vez que um integrante da família Bolsonaro foi multado pela não utilização de proteção facial durante a pandemia. Seu pai foi seis vezes notificado em São Paulo, em momentos diferentes, mas sempre pelo mesmo motivo. A conta de Jair Bolsonaro com o estado está em 400.000 reais e ele questiona parte dos altos valores na Justiça.