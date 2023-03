Polícia Federal intervém em briga de indígenas no sul do país

A Polícia Federal (PF) interveio em um conflito entre grupos rivais na terra indígena Cacique Doble, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Operação Menés, teve início na manhã desta quarta-feira, 01, e visa colocar um fim à disputa entre um grupo ligado ao cacique do grupo e opositores, que teria começado em agosto de 2022. A briga, segundo a PF, teve início por conta do comportamento do líder, que agia com violência. Com receio de ser denunciado à polícia, ele aumentou as ameaças. Nos conflitos, um sobrinho do cacique foi atingido na perna por disparo de arma de fogo.

A ação conta com 180 agentes, que cumprem seis mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão na região. O cenário de “permanente perseguição aos opositores do cacique e o elevado risco de novos conflitos violentos” ocasionou expulsões de indígenas de suas residências, encarceramento e tentativas de homicídio. Os ataques resultaram em seis indígenas baleados e hospitalizados.

“A prisão e responsabilização dos suspeitos dos atos criminosos pretende cessar o risco de agravamento da violência e propiciar condições de apaziguamento e unificação das lideranças da parte alta e da parte baixa da Terra Indígena, que compõem a mesma comunidade”, diz a nota da PF.