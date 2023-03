Advogada é condenada a pagar R$ 300 mil à Prevent Senior por fala em CPI

Giro VEJA - terça, 28 de fevereiro

O quebra-cabeça do governo para resolver o imbróglio nas bombas e a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil são os destaques do dia

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu fazer um malabarismo para retomar os impostos cobrados sobre os combustíveis sem ter que arcar com todo o desgaste político dessa decisão. Depois de uma série de reuniões realizadas desde ontem, o governo age para recompor a entrada de R$ 28,9 bilhões em caixa até o fim do ano, sem ter que repassar integralmente esse custo para o consumidor. Entram nessa conta a retomada parcial dos impostos federais e a possibilidade de compensar parte da arrecadação com aumento de outros tributos.