Gestão Tarcísio vai à Justiça para cobrar R$ 100 mil de Eduardo Bolsonaro

A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo entrou na Justiça, no dia 3 de janeiro, com duas ações de execução fiscal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em 15 de dezembro de 2021, durante a visita do então presidente Jair Bolsonaro às cidades paulistas de Eldorado e Iporanga, no Vale do Ribeira, a gestão comandada na época por João Doria (PSDB) aplicou duas multas ao parlamentar, uma em cada município, no valor de 47.955 reais cada. O motivo foi a ausência de máscaras de proteção, determinada por decreto vigente à época.

No processo, a PGE, já sob administração de Tarcísio de Freitas (Republicanos), pede que o débito, acrescido de honorários e custas processuais, seja quitado em até cinco dias úteis. O valor total deverá passar de 100.000 reais.

Essa não foi a primeira vez que um integrante da família Bolsonaro foi multado pela não utilização de proteção facial durante a pandemia. Seu pai foi seis vezes notificado em São Paulo, em momentos diferentes, mas sempre pelo mesmo motivo. A conta de Jair Bolsonaro com o estado está em 400.000 reais e ele questiona parte dos altos valores na Justiça.