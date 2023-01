Ex-chanceler Celso Amorim é nomeado assessor especial de Lula

O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim foi nomeado assessor-chefe da assessoria especial da Presidência da República pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite da quarta-feira 4.

No comando do Itamaraty durante os dois primeiros governos de Lula, Amorim comandou o Ministério da Defesa durante o governo de Dilma Rousseff. Com a nomeação desta semana, Amorim é formalizado como principal assessor para relações internacionais e deve acompanhar o presidente em eventos internacionais, além de manter contato direto com o chanceler Mauro Vieira.

Em conversa com o Radar Econômico, de VEJA, Amorim disse considerar o plano externo atual mais desafiador do que o visto durante o primeiro governo de Lula.

“Em 2003, eu tinha muito claro o que deveria ser feito na área internacional, hoje o mundo está muito mais complexo. Hoje, é necessário reconstruir a multipolaridade, ante duas potências”, afirmou. “Existe uma ameaça cuja consciência sobre ela, hoje, é maior, que é a ameaça das mudanças climáticas”.

Entretanto, algumas iniciativas antigas de Lula permanecem vivas, como a maior integração entre o Brasil e países latino-americanos, segundo o ex-chanceler. Para ele, a integração da região auxiliaria o país a atuar no mundo mais complexo que descreve.

A primeira viagem internacional programada do presidente é para a Argentina, já neste mês. O anúncio de um encontro em Buenos Aires foi feito nesta semana pelo presidente argentino, Alberto Fernández.

Além de uma reunião entre os presidentes “para avançar ações concretas e institucionalizar esta relação”, os dois participam em 24 de janeiro de reunião da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac).