‘Até o Tarcísio me ligou para que eu desistisse do Senado’, diz Janaina

A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) afirma que não vai desistir de sua candidatura ao Senado, mesmo depois da indicação do ex-ministro Marcos Pontes como o nome a ocupar a vaga na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos). “A pressão é absurda para que eu desista. Recebi telefonema do Tarcísio, da Carla (Zambelli, deputada federal pelo PL) e me ofereceram até o posto de suplente, afirmando que se Bolsonaro vencer, o senador iria para um ministério e eu ficaria no cargo principal. Eu não quero cargo, quero mostrar meu trabalho”.

Para assegurar a vaga como postulante ao Senado, Janaina disse que passou o último sábado, 23, na sede de seu partido e que conseguiu, por escrito, a indicação de seu nome. “Eu tenho preparo para o cargo de senadora. O Marcos Pontes nunca foi testado nas urnas. Eu fui e vou honrar os 2 milhões de votos que recebi na última eleição”.