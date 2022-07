Pesquisa escancara a grande fragilidade no pacote eleitoral de Bolsonaro

A aprovação da PEC das Bondades é uma das grandes apostas eleitorais da campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. O pacote que inclui um novo furo no teto de gastos de 41 bilhões de reais e a decretação de um estado de emergência para driblar a lei eleitoral e conceder novos benefícios há dois meses da eleição é de conhecimento do eleitorado, segundo pesquisa realizada pelo BTG Pactual/Instituto FSB Pesquisa e divulgada nesta segunda-feira, 25. Porém, até então, o pacote eleitoral não alterou as intenções de voto. Parte disso pode ser explicada porque sete em cada dez eleitores entende que as medidas serão temporárias.

Segundo o levantamento, 55% sabe sobre a elevação do auxílio emergencial, do vale gás e do voucher de 1 000 reais para os caminhoneiros, sendo que 88% diz saber sobre o aumento de 400 para 600 reais do auxílio. E, algo que pode ser comemorado por Bolsonaro é também que a maioria (58%) aprova a adoção delas — inclusive quando o recorte é feito entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o primeiro colocado nas pesquisas. Porém, a maioria dos eleitores, também afirma saber sobre o caráter temporário das medidas, que serão pagas até dia 31 de dezembro deste ano. 84% dizem saber que o voucher para os caminhoneiros não é medida permanente, assim como 73% afirmam ter conhecimento sobre esse mesmo caráter do vale-gás e 73% sobre o auxílio de 600 reais. “O pacote de medidas socioeconômicas, que inclui a redução dos preços dos combustíveis e o incremento dos benefícios sociais ainda não trouxe ganhos para o presidente candidato. Talvez porque a ampla maioria do eleitorado entenda que essas medidas são temporárias”, analisa Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.

Mesmo antes da divulgação da pesquisa, a própria campanha de Bolsonaro parece estar ciente da fragilidade das medidas. Tanto que, na convenção do PL que ratificou a candidatura do presidente com o general Braga Neto na chapa, Bolsonaro afirmou que o valor de 600 reais também será pago em 2023. “Conversei essa semana com o Paulo Guedes e esse valor [de R$ 600] será mantido a partir do ano que vem”, declarou durante discurso. Um indicativo se o governo pretende ou não manter a medida será dado pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, que precisa ser entregue pelo Ministério da Economia ao Congresso até o próximo dia 31 de agosto.

Influência no voto

Quando perguntados sobre a influência do pacote de medidas na hora da decisão do voto, há outro indicativo que pode preocupar a campanha do PL: 50% afirmou que não há impacto do pacote de benefícios na escolha do candidato a presidente. 19% disseram que influencia muito, 18% responderam “mais ou menos” e 11%, pouco, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

A pesquisa realizada entre os dias 22 e 24 de julho com 2.000 eleitores via telefone e margem de erro de 2 pontos percentuais mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua na dianteira das intenções de voto, com 44%, acima dos 41% do levantamento realizado em 11 de julho. Já Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, e agora tem 31%.