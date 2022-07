BH, João Pessoa e Porto Alegre terão 5G a partir de sexta-feira

Depois da capital brasileira, Brasília, na próxima sexta-feira, 29, outras três cidades vão receber a frequência do 5G puro (standalone). A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por meio do conselheiro Moisés Moreira, confirmou que Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre passarão a ter o novo padrão de tecnologia por parte das operadoras de telecomunicações, no final da semana. As três cidades atendenram os requisitos necessários para a lideração da frequência de internet.

A expectativa para a primeira quinzena de agosto é o lançamento da tecnologia em Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, embora a Anatel ainda não tenhe fechado data. Duas capitais da região Norte, Manaus e Belém, poderão ser as últimas da lista.

O determinante para cada cidade é a estruturação logística na instalação das antenas. Além disso, cada cidade tem legislações específicas sobre o número de torres e locais de instalações, ao considerar fatores como proximidade com a escolas, postos de saúde e áreas residenciais. Esse, inclusive, é um dos dificultadores para o “full 5G’’ no país. A previsão média da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para a frequência em todo o país considera somente o período pós- 2030.

Para as capitais, o planejamento do edital considerava o prazo de até o fim de julho de 2022 para que todas as cidades estivessem com a liberação do uso da faixa de radiofrequência de 3.300 MHz a 3.700 MHz. O prazo foi adiado para até 29 de setembro. Em colaboração com as prefeituras, quem está avaliando as condições para cada cidade é o Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), determinado no leilão de 5G, com as funções de disciplinar e fiscalizar a aplicação tecnológica.