A longa lista de caciques que naufragaram nas urnas

Atualizado em 3 out 2022, 12h22 - Publicado em 3 out 2022, 12h03

Muitos ex-poderosos políticos, que no passado (ou no presente) tomaram decisões importantes para o país, naufragaram nas urnas neste domingo, 2. Contrariando expectativas pessoais e partidárias, nomes como o ex-senador José Serra (PSDB), o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PTB) e o ex-senador Romero Jucá ( MDB-RR) não conseguiram se eleger para os cargos que concorreram. Outro nome esquecido pelo eleitorado foi o do senador Fernando Collor (PTB), postulante a governador de Alagoas, que obteve pífios 14% dos votos válidos e terminou na terceira posição.

Veja abaixo a lista de caciques derrotados.

– José Serra (PSDB-SP). Cargo: deputado federal. Votos: 88.000

– Eduardo Cunha (PTB-SP). Cargo: deputado federal. Votos: 5.000

– José Aníbal (PSDB-SP). Cargo: deputado federal. Votos: 7.600

– Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Cargo: deputado federal. Votos: 64.000

– Romero Jucá (MDB-RR). Cargo: senador. Votos: 91.000

– Fernando Collor (PTB-AL). Cargo: governador. Votos: 223.000

– Kátia Abreu (PP-TO). Cargo: senadora. Votos: 145.000

– Álvaro Dias (Podemos-PR). Cargo: senador. Votos: 1,3 milhão

– Marconi Perillo (PSDB-SP). Cargo: senador. Votos: 626.000

– Márcio França (PSB-SP). Cargo: senador. Votos: 7,8 milhões

– Arthur Virgílio (PSDB-AM). Cargo: senador. Votos: 179.000

– Roberto Requião (PT-PR). Cargo: governador. Votos: 1,5 milhão

– Henrique Alves (PSB-RN). Cargo: deputado federal. Votos: 11.630

– Aldo Rebelo ( PDT-SP). Cargo: senador: Votos: 230.000