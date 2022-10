Lava-Jato vive e vai chacoalhar Brasília, diz Moro após vitória

Atualizado em 2 out 2022, 23h54 - Publicado em 2 out 2022, 22h58

O ex-juiz Sergio Moro, eleito senador pelo estado do Paraná afirmou após a confirmação de seu desempenho nas urnas que, com a vitória, “a Lava-Jato vive e vai chacoalhar Brasília novamente”. Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ele teve 1,95 milhão de votos e venceu com folga o bolsonarista Paulo Martins, do PL, que teve 1,69 milhão, e o atual senador e ex-padrinho político Alvaro Dias, que ficou apenas na terceira colocação com 1,39 milhão de votos.

“Grande vitória. Vencemos todo o sistema político contra nós. Poucos aliados políticos, mas valorosos. Vencemos o PT no Paraná. (…) O Paraná e o Brasil terão um senador forte e independente em Brasília”, disse ele em uma rede social.

Dois estreantes na política, o ex-procurador Deltan Dallagnol, eleito deputado federal pelo Paraná com mais de 350.000 votos e a esposa de Moro, Rosângela Moro, eleita federal em São Paulo, deverão compor, ao lado do ex-juiz, a trinca lavajatista no Congresso Nacional e tentar manter pautas caras à operação, como a possibilidade de prisão em segunda instância e o fortalecimento dos mecanismos anti-corrupção, em relativa evidência até 2026.

A ideia de Sergio Moro é utilizar o protagonismo que conseguiu nas urnas para tentar retomar o projeto político de se lançar à Presidência da República no médio prazo. Com quatro anos de mandato como senador, o ex-juiz pretende integrar uma comissão relevante na Casa, como a de Constituição e Justiça, e se posicionar como um opositor do presidente da República – seja ele Lula ou o ex-chefe Jair Bolsonaro.