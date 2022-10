Militares convocados pela Rússia são dispensados por falta de habilidades

3 out 2022, 10h38

Metade dos homens recém-convocados para as Forças Armadas da Rússia foram dispensados por não serem elegíveis ao serviço militar, disse uma autoridade regional de Moscou nesta segunda-feira, 3. Um oficial do Exército russo foi demitido após erros no recrutamento.

“Em 10 dias, vários milhares de nossos compatriotas receberam intimações e compareceram para registro e alistamento militar. Cerca de metade deles voltaram para casa porque não preenchiam os critérios de seleção para o serviço”, disse Mikhail Degtyarev, governador da região de Khabarovsk, no extremo leste da Rússia, em uma postagem de vídeo no aplicativo de mensagens Telegram.

Segundo Degtyarev, o comissário militar local, Yuri Laiko, foi removido do cargo por convocar homens claramente inelegíveis. Ele acrescentou que o incidente não afetaria o plano de mobilização ordenado pelo presidente russo Vladimir Putin.

Vários relatos surgiram de que homens sem experiência militar, com idade avançada e portadores de deficiência estavam sendo convocados pelo Exército. Em nota publicada na semana passada, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitiu que erros estavam sendo cometidos e que, em algumas regiões, os governadores estavam trabalhando para corrigir a situação.

O decreto foi assinado em 21 de setembro e prevê a convocação de 300.000 militares da reserva para ir à guerra. Contudo, o anúncio provocou uma diáspora de milhares de homens em idade de combate que se recusaram a se alistar.

A tentativa de mobilizar reservistas também causou uma série de protestos na última semana, levando à prisão de mais de 2.000 russos.

Para analistas de países ocidentais, a decisão do presidente Putin em mobilizar os reservistas deixa claro as falhas e problemas enfrentados pelas tropas russas nesta fase da guerra. Pouco mais de sete meses de conflito, a Ucrânia já anunciou ter recuperado pelo menos 6 mil quilômetros quadrados de território por meio de suas contra-ofensivas.