Um juiz a outros juízes: “Pelo amor de Deus, cumpram a lei!”

“O epicentro da crise política brasileira está no Poder Judiciário, quando ele desborda das suas atividades, que são de julgar, para começar a legislar ou querer traçar políticas públicas. Hoje nós somos um poder desprestigiado, porque nós queremos assumir atividades que não são as nossas (…) O Supremo, em muitas ocasiões, não respeita a Constituição Federal. Os tribunais superiores não respeitam a jurisprudência do Supremo. Os tribunais regionais e de Justiça não respeitam a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. E juiz de primeira instância, cada um sai atirando do jeito que quer, porque vê o exemplo de cima Quando você nota uma grita geral da sociedade, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu peço: pelo amor de Deus cumpram a lei! Porque, hoje, o que está imperando é a vontade do magistrado frente a lei.”

(Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente e juiz do Tribunal Superior do Trabalho.)