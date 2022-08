Gilmar Mendes: “Golpe é crime, a defesa do golpe é crime e haverá reações”

“Acredito que o Ministério Público e a Justiça reagirão, porque golpe é crime, a defesa do golpe é crime e, certamente, haverá reações das instituições incumbidas.”

(Gilmar Mendes, juiz do Supremo Tribunal Federal, ontem, em comentário sobre empresários alinhados à extrema-direita bolsonarista flagrados na análise, em redes sociais, da alternativa de golpe de estado, por temor de derrota nas urnas e receio de acabar no fim da fila de órfãos do poder. Semana passada, o juiz Dias Toffoli, também do STF, qualificou esses empresários como “suicidas”.)