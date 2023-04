‘Super Mario Bros.’ arrecada bilheteria impressionante e quebra recorde

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em cartaz há uma semana, Super Mario Bros. O Filme já arrecadou 508,7 milhões de dólares nas bilheterias globais (cerca de 2,5 bilhões de reais) e se tornou a a maior adaptação de videogame da história. O longa sobre o famoso jogo da Nintendo superou as receitas de Detetive Pikachu (433,2 milhões de dólares) e Warcraft (439 milhões de dólares). De acordo com a Variety, o longa arrecadou 260,3 milhões nos Estados Unidos e 248,4 milhões ao redor do mundo. Com os números, o filme se consolida como a maior bilheteria de 2023, superando Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que arrecadou 473 milhões de dólares (212 milhões nos EUA e 261 milhões mundialmente).

Super Mario Bros. O Filme foi produzido pelos estúdios Universal e Illumination junto com a Nintendo e estava em desenvolvimento há décadas. Parte do atraso ocorreu devido à hesitação da gigante dos videogames japonesa em fazer um filme depois de uma adaptação live-action de 1993 ter fracassado e sido ridicularizada como um dos piores filmes já feitos na história. A Illumination, que produziu franquias de sucesso como Meu Malvado Favorito e Sing, trabalhou com a Nintendo para fazer jus à história do encanador bigodudo e seu irmão Luigi.

O filme também conquistou o posto de segundo maior filme de animação desde 2019 em termos de bilheteria mundial, roubando a posição de Demon Slayer – Mugen Train: O Filme (494 milhões) e perdendo somente para Minions 2: A Origem de Gru (942,5 milhões). Pelo andar da carruagem, Mario tem grandes chances de bater 1 bilhão de dólares em bilheteria.