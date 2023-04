‘Super Mario Bros. – O Filme’ capta com sagacidade a alma dos joguinhos

Super Mario Bros. — O Filme (The Super Mario Bros. Movie, Estados Unidos/Japão, 2023. Em cartaz nos cinemas)

Do Brooklyn, em Nova York, os irmãos encanadores Mario e Luigi são aleatoriamente sugados para um mundo de cogumelos gigantes e criaturas peculiares — onde enfrentam uma aventura palpitante para derrotar o terrível Bowser, ao lado de estimados personagens como Princesa Peach e Toad. Com visual inspirado e surpresas divertidíssimas, o longa capta bem a alma do universo Mario, incorporando os mecanismos dos joguinhos com sagacidade. Opção infalível para a criançada — e um banho de nostalgia para todas as gerações que cresceram com o herói baixinho da Nintendo.