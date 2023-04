‘Super Mario Bros’ esmaga competição e lidera as bilheterias brasileiras

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A animação Super Mario Bros – O Filme superou todas as expectativas em sua estreia global e esmagou a competição. Ao longo do final de semana de Páscoa, o filme arrecadou 377 milhões de dólares pelo mundo e preencheu mais de 1 milhão de cadeiras de cinema apenas no Brasil. Atrás dos irmãos bigodudos, John Wick cativou mais de 300.000 espectadores por aqui e O Exorcista do Papa, mais de 200.000.

Super Mario Bros. transcende o público infantojuvenil e apela a múltiplas gerações que cresceram com os jogos da franquia mais popular da Nintendo, nascida em 1983. Ele também é a redenção de seus personagens no cinema 30 anos após a adaptação live action de mesmo nome, notória pelo fracasso de crítica e público. Na versão em cartaz, Mario é um encanador como qualquer outro até chegar ao Reino dos Cogumelos, onde o vilão Bowser sequestra seu irmão e parceiro de trabalho Luigi. Para salvar o Reino e ter seu irmão de volta, ele deve se unir à Princesa Peach em uma aventura cheia de personagens conhecidos e novos elementos baseados nos games.

Confira a lista das 10 maiores bilheteria no Brasil no fim de semana, segundo dados da Comscore:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 6 a 9 de abril):

Super Mario Bros – O Filme

John Wick 4: Baba Yaga

O Exorcista do Papa

Air: A História por Trás do Logo

Dungeons & Dragons – Honra Entre Rebeldes

Shazam! Fúria dos Deuses

Demon Slayer: Para a Vila do Espadachim

Pânico VI

A Baleia

O Urso do Pó Branco