Sem Johnny Depp, Disney desiste de ‘Piratas do Caribe’ com Margot Robbie

Com cinco filmes protagonizados por Johnny Depp no papel do Capitão Jack Sparrow, a saga Piratas do Caribe teve sua continuação interrompida com a demissão do ator pela Disney, em razão das denúncias de violência doméstica feitas por sua ex-esposa, Amber Heard. Durante um longo julgamento – em que Depp levou a melhor – o ator a processou por difamação, alegando que teria sido despedido do sexto filme da franquia Piratas após a publicação de um artigo assinado por Heard. Com o futuro do ator na saga ainda incerto, uma história passada no mesmo universo, mas focada em personagens femininas, estava em jogo – e protagonizada por Margot Robbie. O projeto, no entanto, parece ter sido engavetada pela Disney.

O spin-off havia sido divulgado em 2020, e contaria com a participação de Christina Hodson no roteiro. Hodson escreveu Aves de Rapina, filme da DC da Arlequina, interpretada por Robbie nos cinemas. Neste ano, o produtor de Piratas Jerry Bruckheimer confirmou em entrevista que havia dois roteiros em desenvolvimento, um com a presença de Margot e outro não. Agora, a própria atriz contou à revista americana Variety que a Disney desistiu da produção. “Tivemos uma ideia e estávamos a desenvolvendo por um tempo, anos atrás, para ter uma liderança feminina – não totalmente liderada por mulheres, mas apenas um tipo diferente de história – o que achamos que seria muito legal, mas acho que eles não querem fazer isso”, disse.