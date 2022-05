O futuro nebuloso de Johnny Depp em ‘Piratas do Caribe’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O julgamento que envolve Johnny Depp e a ex-esposa Amber Heard vem movimentando o noticiário há mais de um mês. Com a disputa intensa nos tribunais, tópicos como a participação do ator em uma futura sequência de Piratas do Caribe foram reavivados. Depp processa Heard por difamação e alegou em seu depoimento que foi demitido do sexto filme da franquia Piratas após a publicação de um artigo sobre violência doméstica assinado por Heard. Em uma entrevista divulgada pelo jornal britânico The Sunday Times no domingo, 15, o produtor Jerry Bruckheimer, responsável pela série de filmes, comentou sobre a possível volta de Depp ao elenco.

Segundo Bruckheimer, dois roteiros estão em desenvolvimento, mas nenhum inclui Depp no papel do Capitão Jack Sparrow. No entanto, o produtor não descartou completamente o retorno: “Não neste momento. O futuro ainda está para ser decidido”, disse. Em uma das etapas de seu depoimento no tribunal da Virgínia, Estados Unidos, Depp alegou que não voltaria para a franquia depois das relações abaladas com a companhia. “Eu não entendi muito bem como, depois de um longo relacionamento, e um relacionamento certamente bem-sucedido para a Disney, de repente eu fui considerado culpado até que seja julgado inocente”, afirmou na ocasião.

Bruckheimer também mencionou a potencial entrada de Margot Robbie para o elenco do filme, divulgada em 2020. “Sim. Estamos conversando com Margot Robbie. Estamos desenvolvendo dois roteiros — um com ela, outro sem”, disse. Conforme apontado pela revista americana Variety, o novo filme seria uma versão feminina de Piratas do Caribe, com participação de Christina Hodson no roteiro. Hodson escreveu Aves de Rapina, filme da DC da icônica Arlequina, interpretada por Robbie nos cinemas.