Roteirista refuta rumores sobre envolvimento de Richthofen em filme

O escritor e roteirista Raphael Montes, de Bom Dia, Verônica, Jantar Secreto e outros sucessos da literatura criminal, utilizou sua conta no Instagram para elucidar dúvidas acerca de seu mais recente projeto, o longa A Menina que Matou os Pais: A Confissão, que encerra a trilogia dedicada a representar os antecedentes e a investigação do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen pela filha, Suzane, e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. Na postagem, o escritor reforça: não há envolvimento qualquer da assassina com o projeto audiovisual.

Em um carrossel de seis imagens, o autor destaca cinco fatos que o espectador “deve saber” antes de assistir ao novo filme. São eles: “Os envolvidos no caso não fazem parte nem contribuem para o filme”; “o filme é uma adaptação baseada exclusivamente nos depoimentos transcritos nos autos do processo, que são públicos”; “as pessoas retratadas nunca receberam nem irão receber nenhum valor ou pagamento”; “a interpretação dos fatos e das versões é facultada ao público” e “não há nenhum uso de verba pública em suas realizações.”

Na internet, a trilogia já foi alvo de críticas por especulação de que Suzane tivesse direito a pagamento pela reprodução de sua história, ou de que os filmes fossem produzidos com orçamento público. No carrossel, Montes ainda rebate acusações de romantização e sensacionalismo, afirmando: “Os filmes não apontam inocentes ou culpados, tampouco romantizam ou enaltecem os assassinatos.”

A Confissão está disponível no catálogo do streaming Amazon Prime Video desde sexta-feira, 27 de outubro. No terceiro capítulo da saga, o ponto de vista que guia a narrativa passa a ser o dos investigadores do caso, vividos por Bárbara Colen e Rodrigo Fernandes. Carla Diaz, Leonardo Bittencourt e Allan Souza Lima retornam como o trio assassino.

