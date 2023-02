Rihanna faz mais uma promessa sobre novo álbum – agora vai?

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Depois de surpreender a todos anunciando a nova gravidez no Super Bowl, a cantora Rihanna deu um longa entrevista à revista Vogue UK, e revelou seus planos para o próximo álbum. “Quero que seja este ano”, declarou ela. “Honestamente, seria ridículo se não fosse este ano. Mas eu só quero me divertir, fazer músicas e vídeos”, finalizou.

Grávida de seu segundo filho com o rapper Asap Rock, Rihanna voltou aos palcos depois de um hiato de mais de quase seis anos longe das apresentações ao vivo. Seu último disco, Anti, foi lançado em 2016 e, desde então, Rihanna se afastou da música para se dedicar aos negócios, com a marca de maquiagens Fenty Beauty.

Mesmo com o sucesso comercial, os fãs não deixaram de cobrar a artista caribenha sobre o nono disco. Nos últimos meses, além da apresentação para a NFL, a cantora também deu aos fãs duas músicas inédias: Lift Me Up e Born Again, parte da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Em uma outra entrevista recente, ao programa Good Morning America, Rihanna também expôs a vontade de lançar novas faixas, mas disse não ter novidades no momento.

