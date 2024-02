Para todos os gostos: o que assistir durante a Semana do Cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A partir de quinta-feira, 22 de fevereiro, até dia 28, as redes de cinema Arteplex, Cineart, Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, GNC, Moviecom e UCI — além de salas locais — aderem à Semana do Cinema: sete dias nos quais o ingresso para uma sessão comum sai por apenas 12 reais. A ação pensada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) busca incentivar o acesso e o hábito da ida ao cinema, e ocorre bem em tempo das premiações americanas, época que enche as salas brasileiras com sucessos internacionais de crítica e público. Dado o cardápio vasto, VEJA indica alguns jeitos de se aproveitar a promoção, confira:

Para a maratona do Oscar

Os indicados ao prêmio oferecem gêneros variados em cartaz. Quem busca uma comédia pode se surpreender com Pobres Criaturas, do diretor Yorgos Lanthimos, uma fantasia surreal sobre uma mulher adulta de cérebro pouco desenvolvido, que descobre o mundo por meio de viagens e experiências sexuais inusitadas. Os mais sentimentais, por outro lado, podem contar com o romance Vidas Passadas, o musical A Cor Púrpura ou o drama Dias Perfeitos, sobre um faxineiro que encontra alegria em detalhes do cotidiano. Anatomia de uma Queda, por sua vez, impressiona pelo roteiro afiado que dilacera convenções de gênero e o sistema judicial francês, enquanto Zona de Interesse perturba ao retratar a apatia de uma família de nazistas vizinha ao campo de Auschwitz. Em poucas salas, outros títulos contemplados pela premiação continuam em cartaz, mesmo tendo estreado há mais tempo, como Segredos de Um Escândalo e Os Rejeitados. Já esquecida pela premiação, mas digna de prêmios é a biografia Ferrari, que estreia junto ao primeiro dia de promoção.

Para a família toda

Suposto último filme do mestre japonês Hayao Miyazaki, O Menino e a Garça conta a história de Mahito, que aos 13 anos perde a mãe após um bombardeio durante a II Guerra do Pacífico. Lidando com o luto, o adolescente então encontra uma garça falante que promete reconectá-lo à mãe morta por meio de uma torre onde o mundo dos vivos e o dos mortos se cruzam. Comovente, a história impressiona pelo talento excepcional de Miyazaki, suas paisagens transcendentais e o texto maduro, que agrada crianças sem negligenciar o intelecto adulto. Já quem busca um enredo mais leve e cartunesco para crianças pequenas, a animação Patos!, aposta na comédia física e absurda que não falha com pequenos espectadores.

Para quem quer diversão sem culpa

Por último, quem busca um entretenimento leve ou cheio de ação pode contar com a comédia romântica Todos Menos Você, ou o absurdo pastiche Madame Teia, em que Dakota Johnson vive uma super-heroína de poderes clarividentes derivados de aranhas peruanas. Cheios de bom humor, ambos se unem às comédias em cartaz Minha Irmã e Eu e Meninas Malvadas: O Musical. Outra opção é a biografia Bob Marley: One Love, que aproveita a discografia do cantor jamaicano para empolgar o público.

