‘Madame Teia’ foge do padrão Marvel e diverte com personalidade forte

Madame Teia (Madame Web, Estados Unidos, 2024. Em cartaz)

De humor seco, a socorrista Cassandra Webb (Dakota Johnson) já não se deixa afetar por emergências: há mais de trinta anos, sua mãe morreu enquanto pesquisava aranhas na Floresta Amazônica, e sua apatia então cresceu dentro de orfanatos menos do que ideais. Quando sua vida parece enfim ter se alinhado, visões do futuro próximo passam a perturbá-la e ela se vê responsável pela segurança de três adolescentes (Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O’Connor) que um maníaco superpoderoso quer assassinar antes que se tornem heroínas. Mais aventura pela cidade que filme de super-herói, o longa impressiona pelos efeitos e cenários práticos, as personalidades fortes e a autossuficiência — apesar de conectado ao Universo Marvel, não é preciso assistir aos mais de trinta filmes e dez séries do estúdio para se divertir.

