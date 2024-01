Indicado ao Oscar, ‘Vidas Passadas’ comove com romance e choque cultural

Vidas passadas (Past Lives, Estados Unidos, 2023. Em cartaz)

Namoradinhos de infância na Coreia do Sul, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) seguiram caminhos opostos: ela se mudou com sua família para o Canadá e depois foi estudar arte nos Estados Unidos, enquanto ele serviu o Exército e virou estudante de engenharia, sem nunca deixar a casa dos pais. Após anos, os dois se reencontram — primeiro pelas redes sociais e, então, em Nova York, onde ela mora com o marido americano. Com diálogos sinceros e uma narrativa pungente, o filme transita entre passado e presente questionando as escolhas que fazemos e abordando o conceito coreano in-yun, traduzido como o destino que proporciona o encontro de duas almas em mais de 8 000 vidas — que é o total de vezes que eles acreditam que reencarnamos. Com merecidas indicações ao Oscar, a obra da diretora estreante Celine Song ensina como choques culturais podem ser barreiras complexas para o amor.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial