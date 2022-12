Os percalços no caminho de ‘Avatar 2’ rumo ao US$ 1 bilhão em bilheteria

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O “ciclone-bomba” que atingiu diversas regiões dos Estados Unidos e Canadá no último final de semana – e que derrubou as temperaturas para até -57ºC em alguns lugares – se tornou um empecilho e tanto no caminho do filme Avatar: O Caminho da Água. A produção em cartaz almeja passar dos 2 bilhões de dólares em bilheteria. Apesar dos pesares, agora, o filme se aproxima do 1º bilhão.

Desde a estreia, há duas semanas, o longa de James Cameron arrecadou 855,4 milhões de dólares em todo mundo. Os números alçaram Avatar 2 à terceira maior bilheteria de Hollywood em 2022, ultrapassando Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Minions: A Ascensão de Gru. Apenas nos Estados Unidos, o título arrecadou 56 milhões de dólares neste final de semana. A expectativa é que, até o próximo fim da semana, arrecade outros 82 milhões de dólares levando os números no país a 278 milhões de dólares. Apenas dois filmes superaram 1 bilhão de dólares este ano: Top Gun: Maverick e Jurassic World: Dominion.

Na China, o principal mercado para o filme até o momento, as bilheterias caíram 55% neste fim de semana, devido às preocupações com o aumento de casos de Covid no país.