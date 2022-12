Medo de “efeito Stranger Things” fez diretor acelerar gravação de ‘Avatar’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Diretor da franquia Avatar, James Cameron lançou em dezembro a primeira sequência do filme de sucesso de 2009, Avatar 2: O Caminho da Água. O cineasta, entretanto, já aproveitou para gravar mais duas novas continuações de uma só vez, a fim de evitar o que ele chama de “efeito Stranger Things“. A série de sucesso da Netflix começou com um elenco principal composto por crianças, que já cresceram na vida real, e as mudanças corporais são nítidas nas temporadas recentes. Mesmo com os efeitos especiais, Cameron temia que os personagens adolescentes de seus filmes ficassem com a aparência de adultos.

“Trinity Jo-Li Bliss tinha cerca de 7 anos quando foi escalada como Tuk na sequência e agora tem 13, enquanto Jack Champion, de 18 anos, que interpreta Spider, tinha 12 e crescia como uma erva daninha”, explicou Cameron em uma entrevista à Entertainment Weekly. O diretor justifica a gravação do segundo, terceiro e o primeiro ato do quarto filme de forma acelerada como necessidade para que evitasse uma discrepância maior dos atores. “Caso contrário, você consegue – e eu amo Stranger Things – mas você consegue o efeito Stranger Things, em que eles deveriam estar ainda no ensino médio, mas eles parecem ter 27 anos”, disse o cineasta. “Você sabe, eu amo o show. Tudo bem, vamos suspender a descrença. Nós gostamos dos personagens, mas, você sabe”, completou.