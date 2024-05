Os detalhes do novo filme da franquia ‘Senhor dos Anéis’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mais de 20 anos após o sucesso estrondoso da primeira trilogia Senhor dos Anéis — vencedora de 17 prêmios do Oscar —, a franquia ganhou uma segunda leva de filmes com as adaptações de O Hobbit, lançadas entre 2012 e 2014, além de uma série, Os Anéis do Poder, cuja segunda temporada está em produção. A fonte advinda da obra de J. R. R. Tolkien, porém, parece estar longe de se esgotar. Na manhã desta quinta-feira, 9 de maio, o estúdio Warner Bros. anunciou que um novo filme em live-action do universo será lançado em breve, com estreia marcada para 2026.

Provisoriamente intitulado The Hunt for Gollum (“A Caçada a Gollum“, em tradução livre), o filme terá produção de Peter Jackson, diretor dos longas anteriores, e será encabeçado por Andy Serkis — o próprio ator famoso por interpretar a criatura obcecada pelo místico anel. O roteiro ainda está sendo desenvolvido pelos escritores Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou e abordará “histórias inéditas”.

Segundo o CEO do estúdio, David Zaslav, “múltiplos” longas baseados na obra de Tolkien estão sendo planejados. Em dezembro de 2023, a animação The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim chega aos cinemas americanos para contar a história de um conflito grandioso dois séculos antes das aventuras de Bilbo Bolseiro, protagonista da primeira trilogia. Por hora, não se sabe se os filmes serão histórias independentes entre si ou parte de novas tríades.

Ao todo, Tolkien escreveu 12 livros ambientados na Terra Média, tecendo uma complexa linha do tempo com dezenas de personagens. A obra, logo, possibilita tanto a criação de adaptações diretas, quanto a de novos enredos a partir da rica base literária. Após adquirir os direitos do universo por mais de 390 milhões de dólares, a empresa Embracer Group administra a venda para diferentes produtoras de séries, filmes e jogos pela divisão Middle-Earth Enterprises.

