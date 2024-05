Bernard Hill, ator de ‘Titanic’ e ‘Senhor do Anéis’, morre aos 79 anos

O ator britânico Bernard Hill morreu na manhã deste domingo, 5, aos 79 anos de idade. A notícia sobre a sua morte foi informada à emissora BBC, do Reino Unido, pelo seu agente, Lou Coulson, e a causa do falecimento ainda não foi divulgada.

No cinema, Hill ganhou notoriedade por interpretar o Rei Théoden na trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001-2003), pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante pela Screen Actors Guild, e o Capitão Edward Smith em “Titanic” (1997). Outro papel de destaque do britânico, nascido em 1944 em Manchester, na Inglaterra, foi o trabalhador desempregado Yosser Hughes na minissérie “Boys from the Blackstuff” (1982), na BBC.

O mais recente papel de Hill vai ao ar ainda neste domingo, interpretando o pai do policial Chris Carson na segunda temporada da série de TV ‘The Responder”, também da BBC. Em nota publicada hoje, a diretora Lindsay Salt disse estar “honrada” por ter trabalhado com Hill e avaliou a trajetório do ator como “uma longa carreira repleta de papéis icônicos e memoráveis”.

Além do cinema e da televisão, Bernard Hill atuou por mais de duas décadas no teatro, estreando no papel de John Lennon no musical sobre os Beatles “John, Paul, George, Ringo… and Bert”, de 1974.

Premiações

Ao longo de mais de cinquenta anos de carreira, Hill recebeu uma série de premiações e nomeações por seus personagens no cinema, TV. Como Théoden, além do prêmio da Screen Actors Guild, ele venceu os prêmios de Melhor Elenco pelo National Board of Review e pela Broadcast Film Critics Association.

Na TV, ele foi laureado como Melhor Ator pela Broadcast Press Guild por sua atuação como Yosser Hughes, que também lhe rendeu uma indicação ao BAFTA. Outra nomeação ao BAFTA veio com a interpretação do político britânico David Blunkett em A Very Social Secretary, papel que também chegou à lista de indicados internacionais como Melhores Atores do Emmy.