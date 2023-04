O temor do astro de ‘O Senhor dos Anéis’ com novos filmes da franquia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Elijah Wood, eternizado como o Frodo da saga O Senhor dos Anéis, está animado com o projeto da Warner de lançar novos filmes da série de J.R.R Tolkien, mas confessou que se preocupa com as motivações por trás dos filmes. “Obviamente, no centro disso está o desejo de ganhar muito dinheiro. Não é que um bando de executivos diga ‘vamos fazer uma arte realmente incrível.’ É comércio”, opinou ele, antes de assegurar que as duas coisas não são excludentes.

Na entrevista para a revista americana GQ,o ator comentou que a trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis surgiu a partir da paixão pelos livros de Tolkien, e expressou o desejo de que esse seja o motor das novas adaptações. “Espero que isso leve tudo adiante em qualquer filme subsequente. Que este seja o fator motivador em sua essência. Sempre que eles contratarem um roteirista e um cineasta, que seja com reverência pelo material de Tolkien e entusiasmo para explorá-lo”, atestou.

Em fevereiro, a Warner anunciou um acordo para fazer “vários filmes” inspirados na obra de Tolkien. Até o momento, não foram revelados muitos detalhes sobre o enredo das produções, nem quando elas devem chegar aos cinemas. Sabe-se, porém, que Peter Jackson, diretor da trilogia original e de O Hobbit, estará envolvido no projeto.