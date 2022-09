A crítica ácida de Elon Musk à nova série de ‘O Senhor dos Anéis’

Apesar dos elogios, a aguardada superprodução O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, que acaba de estrear no Amazon Prime Video, também está sendo alvo de críticas — e Elon Musk aproveitou a onda para fazer comentários mordazes. Polêmico, o bilionário disse em uma sequência de publicações no Twitter que Tolkien, autor das histórias da Terra Média, “está se revirando no túmulo”.

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Não é novidade que o empresário há anos compete com Jeff Bezos, dono da Amazon, e aproveitou a situação para alfinetar a nova aposta da plataforma de streaming. “Quase todos os personagens masculinos até agora são covardes, idiotas ou ambos. Apenas Galadriel é corajosa, inteligente e simpática”, disse em seguida. Para além dos negócios no ramo de vendas, Bezos também é responsável pela Blue Origin, empresa de voos espaciais que bate de frente com a SpaceX, de Musk. Ambos já haviam criticado um o trabalho do outro anteriormente nas redes sociais.

Apesar das críticas, que também estão vindo de parte dos fãs que não aceitam a diversidade do novo elenco, a estreia de Os Anéis de Poder foi um sucesso. Dados divulgados no começo da semana mostram que a série foi vista por mais de 25 milhões de pessoas em seu primeiro dia, marcando assim o melhor desempenho de uma produção original da história do Prime Video. Com episódios semanais, a história, ambientada milhares de anos antes dos eventos narrados nos livros de Tolkien, mostrará como os anéis foram forjados.

