O que se sabe sobre os novos filmes de ‘O Senhor dos Anéis’ que vêm por aí

A Warner Bros. pegou os fãs de J.R.R Tolkien de surpresa na quinta-feira, 23, anunciando novas produções da saga de fantasia O Senhor dos Anéis para os cinemas. Em uma conferência para o público, o CEO David Zaslav revelou que os recém-empossados manda-chuvas do estúdio, Mike De Luca e Pam Abdy, fecharam um acordo para fazer “vários filmes” inspirados na obra de Tolkien.

Até o momento, não foram revelados muitos detalhes sobre o enredo das produções, nem quando elas devem chegar aos cinemas. Sabe-se, porém, que Peter Jackson, diretor da trilogia original e de O Hobbit, pode estar envolvido no projeto. “Estamos ansiosos para falar mais com eles [Warner] para ouvir sua visão para o futuro da franquia”, disse Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, seus principais colaboradores na saga, em uma comunicado conjunto à revista Variety.

Sobre o conteúdo das novas produções, os produtores relataram que “o vasto, complexo e deslumbrante universo sonhado por JRR Tolkien permanece amplamente inexplorado”, abrindo uma brecha para que novas histórias sejam desenvolvidas “de maneiras novas e emocionantes. ”

Vale lembrar que o universo de O Senhor dos Anéis também vem sendo explorado pelo streaming: em 2022, a Amazon Prime Video lançou a mega-produção O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder, que volta milhares de anos no tempo para narrar a criação dos anéis de poder e a ascensão de Sauron. Uma montanha de 1 bilhão de dólares foi investida em duas temporadas — a ideia é que sejam cinco no total. A série, no entanto, já mostrou o desafio de levar para as telas a saga de sucesso: apesar dos visuais estonteantes, a produção caiu na malha fina dos fãs por investir em diversidade e recebeu críticas pela monotonia do enredo.