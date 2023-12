‘Oppenheimer’ e mais 5 filmaços que acabam de chegar ao streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O cinema em 2023 contou com grandes estreias que renovaram o gosto popular pela sala escura. Agora, muitos desses filmes começam a pipocar nas plataformas de streaming. Confira a seguir dicas de longas que valem uma boa sessão no conforto do sofá.

Aposta do Oscar 2024, o filme de Martin Scorsese narra uma impactante história real estrelada por Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, sobre a investigação que deu origem ao FBI. Onde assistir: disponível para compra e aluguel em plataformas como Now, Apple e Amazon – e, a partir do ano que vem, no catálogo da Apple TV+.

Com Harrison Ford novamente no papel do protagonista, o quinto filme da franquia volta a seguir o arqueólogo em uma última aventura carregada de ação e humor. Onde assistir: no Disney+.

Grande sucesso de bilheteria do ano, o longa de Christopher Nolan traz Cillian Murphy como o físico J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Onde assistir: disponível para compra e aluguel em plataformas como Now, Apple e Amazon.

Com o clima da série Succession, o filme observa os bastidores da criação do smartphone que revolucionou o mundo e sua queda vertiginosa até o ostracismo. Onde assistir: disponível para compra e aluguel em plataformas como Now, Apple e Amazon.

Barbie Arrasa-quarteirão de 2023, o filme com a famosa boneca traz muito humor e ironia ao acompanhá-la ao mundo real, onde nem tudo é tão cor-de-rosa-choque. Onde assistir: a partir do dia 15 de dezembro o filme chega à HBO Max, enquanto isso, está disponível para compra e aluguel em plataformas como Now, Apple e Amazon. Continua após a publicidade

Penúltima parte da saga estrelada por Tom Cruise, o filme de ação é o mais ousado da série até agora, combinando cenas de tirar o fôlego e roteiro envolvente. Onde assistir: disponível no Prime Video, da Amazon, e em plataformas de aluguel e compra.

