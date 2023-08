O resultado do sucesso de ‘Super Mario Bros.’ nos cofres da Nintendo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Enquanto Barbie não alcança o topo da lista — porém é provável que o faça –, a animação Super Mario Bros. — O Filme lidera o ranking das maiores bilheterias deste ano, tendo ultrapassado 1,3 bilhão de dólares em arrecadação ao redor do mundo. O sucesso estrondoso não se limitou às salas do cinema e tem refletido diretamente nas vendas da Nintendo: a desenvolvedora de jogos japonesa que criou o personagem baixinho e bigodudo reportou, nesta quinta-feira, 3, um aumento de 82% nos lucros do trimestre em comparação ao ano anterior.

Segundo a empresa, seu lucro operacional dos últimos três meses, até 30 de junho, aumentou para 185,4 bilhões de ienes (cerca de 6 bilhões de reais), graças ao lançamento do filme, que impulsionou as vendas dos joguinhos de Super Mario — Mario Kart 8 Deluxe, por exemplo, vendeu 1,7 milhão de novas cópias, elevando as vendas totais do título para 55,5 milhões de unidades. O mais recente jogo de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, também contribuiu para o índice, tendo vendido 18,5 milhões de cópias desde seu lançamento em maio. Como consequência, as vendas do console Switch, outra fabricação da marca, aumentaram quase 14% (referente a 3,9 milhões de unidades) em relação ao ano passado. Ainda segundo a Nintendo, as vendas em seus negócios relacionados a jogos para celular e propriedade intelectual triplicaram para 31,8 bilhões de ienes devido ao sucesso do filme.

