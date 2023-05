5 curiosidades do universo de Super Mario Bros., que virou hit no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A animação Super Mario Bros. — O Filme está há um mês em cartaz e já ultrapassou 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial, se tornando o primeiro longa de 2023 a alcançar a marca. A adaptação nostálgica do game da Nintendo acompanha os irmãos encanadores Mario e Luigi e suas aventuras pelo reino dos cogumelos. Confira cinco curiosidades sobre o divertido universo do herói bigodudo:

O Mario original: de demolidor a vilão

O baixinho querido pelos fãs só se tornou protagonista em 1985, quando o game intitulado Super Mario Bros. foi lançado. Antes disso, não passava de um coadjuvante em outros joguinhos da empresa japonesa — nos quais assumia diferentes profissões, antes de se firmar como encanador. Sua primeira aparição foi em 1981, em Donkey Kong, caracterizado como um demolidor. Nesse game, cabia a Mario salvar a mocinha raptada. Já na continuação, Donkey Kong Junior, de 1982, ele vira vilão, aprisionando o macaco em uma jaula. Na época, o bigode de Mario foi distorcido no material de divulgação do jogo, para deixar sua feição com um quê de maligna.

A inspiração real

Uma curiosidade que costuma atiçar os fãs é: por que Mario é italiano, se a Nintendo é japonesa? No início dos anos 1980, a empresa de games havia aberto um escritório nos Estados Unidos. Naquela altura, o jogo Donkey Kong estava para ser lançado, e Mario ainda não tinha nome oficial — era conhecido como “Jumpman”. Até que, em um dia trivial de trabalho, um homem chamado Mario Segale apareceu irritado no local. Segale era o empresário que alugava o imóvel, e aparecera para cobrar o atraso da Nintendo. Habituado a usar suspensórios, de estatura baixa e origem italiana, ele acabou se tornando a inspiração para a identidade do personagem.

Recordes no Guinness Book

Os jogos da franquia são conhecidos por ter conquistado diversos recordes ao longo do tempo, figurando em várias edições do popular Guinness Book. Os principais destaques são: Super Mario possui o título de personagem de videogame mais antigo que segue em atividade, além de ser a figura que mais rendeu jogos, computando mais de 200. A franquia também é a que soma mais vendas — os números ficam acima de 240 milhões de unidade. Há também no Guinness o recorde de um brasileiro: no ano passado, o desenvolvedor de software Matheus Furtado entrou para o livro após completar o clássico Super Mario World em 41,022 segundos.

Trilha sonora de sucesso

A música tema de Super Mario Bros., Ground Theme, é provavelmente a mais famosa já feita para um videogame. Trata-se de uma criação do japonês Koji Kondo, compositor da Nintendo que também criou faixas para o jogo épico Legend of Zelda. Ground Theme ficou marcada por permanecer por 125 semanas nas paradas de ringtones — os toques de chamada para celular — da Billboard. A trilha já figurou até em apresentações de orquestras.



Já recebeu outra versão para o cinema

A animação que hoje domina as bilheterias não é a primeira adaptação dos jogos da Nintendo para as grandes telas. O pioneiro foi o live-action Super Mario Bros. (1993) — uma produção que até pouco tempo atrás era considerada uma vergonha, visto que fracassou na época de estreia. Mais recentemente, porém, passou a ser revisitado como um clássico trash, admirado justamente pelas características então condenadas. Falem bem ou falem mal, o filme simboliza um marco importante, já que foi a primeira vez que um videogame ganhou uma versão para o audiovisual.