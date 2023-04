‘Super Mario Bros.’ surpreende e bate 1 bilhão de dólares em bilheteria

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A animação Super Mario Bros. O Filme chegou a 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial, se tornando o primeiro longa de 2023 a alcançar a marca. Há menos de um mês em cartaz, o filme se tornou o quinto título – sendo o primeiro animado – a entrar para o clube dos bilionários do cinema desde o início da pandemia: antes dele chegaram ao valor os longas Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Top Gun: Maverick, Jurassic World: Domínio e Avatar: O Caminho da Água. Com gosto de nostalgia, mas com trama atualizada para o século XXI, o filme mergulha no universo do popular game no qual dois irmãos encanadores encaram perigos em uma aventura pelo reino dos cogumelos.