O que esperar do quarto filme da saga pop ‘Bridget Jones’

Após meses de especulação, as produtoras Universal Pictures e a Working Title Films revelaram os nomes que estarão no elenco de Bridget Jones: Louca pelo Garoto, quarto longa da franquia baseada nos romances de sucesso de Helen Fielding. Duas vezes vencedora do Oscar, a atriz Renée Zellweger retornará ao papel da hilária protagonista, que registra todas suas desventuras românticas em um diário.

Hugh Grant também voltará à franquia no papel de Daniel Cleaver, o charmoso antagonista dos dois primeiros filmes. Outra retornante é Emma Thompson, que interpretou a doutora Rawling em O Bebê de Bridget Jones. Já os novatos do elenco são Chiwetel Ejiofor, indicado ao Oscar de melhor ator por 12 Anos de Escravidão, e Leo Woodall, astro em ascensão conhecido por seu trabalho na segunda temporada de The White Lotus e na série da Netflix Um Dia.

O longa será uma adaptação do livro homônimo lançado por Helen Fielding em 2013, último da franquia até então. Na trama, Bridget Jones está com 50 e poucos anos, é viúva e mãe de dois filhos quando decide retomar seu diário abandonado. Com o bom-humor de sempre, a protagonista enfrenta novos dramas e dilemas em sua vida amorosa quando entra em um relacionamento com um homem 21 anos mais jovem.

Nos Estados Unidos, a comédia romântica será lançada diretamente na plataforma de streaming Peacock em 14 de fevereiro de 2025, data em que é celebrado o dia dos namorados no país. Internacionalmente, o filme deve ser exibido nos cinemas, de acordo com a Universal Pictures. Ainda não há previsão de estreia no Brasil.

