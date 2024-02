A estrela de ‘Euphoria’ que derrubou ‘Nosso Lar 2’ nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A estreia há muito aguardada de Nosso Lar 2: Os Mensageiros agitou os cinemas pelo país em seu primeiro final de semana em cartaz, atingindo a melhor estreia de um longa nacional desde 2002, com mais de 546.000 cadeiras preenchidas. Passada uma semana, porém, o hit espírita não foi páreo para os dotes da mais nova estrela de Hollywood: a atriz da série Euphoria Sydney Sweeney, de 26 anos, que encabeça a comédia romântica Todos Menos Você com Glen Powell. Entre 1 e 4 de fevereiro, o filme atraiu cerca de 28.000 espectadores a mais que a produção brasileira. Os dados são da Comscore.

Nele, a estudante de direito Bea (Sweeney) conhece o banqueiro Ben (Powell) ao acaso em uma cafeteria. Instantaneamente conectados, o par decide passar o resto do dia juntos e se apaixona — até a magia ser quebrada por um acidente que transforma amor em ódio. Inimigos declarados, ambos se reencontram depois de seis meses em um casamento na Austrália, onde a atmosfera romântica passa a diluir o rancor alimentado pelos dois. Nos Estados Unidos, o filme já passa dos 150 milhões de dólares em arrecadação, sendo o primeiro exemplar do gênero com classificação “R” (16 anos) a atingir o feito desde O Bebê de Bridget Jones (2016).

O terceiro colocado da semana é Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, indicado a 11 categorias do Oscar 2024. Vista por mais de 100.000 espectadores, a fantasia surreal é protagonizada por Bella Baxter (Emma Stone), mulher que é trazida de volta à vida ao receber o cérebro de um bebê. Descobrindo o mundo como mulher adulta, a criatura então zarpa em aventuras pela Europa e enfrenta as convenções do século XIX para viver uma vida de libertação sexual e filosófica. Confira a lista:

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 1 a 4 de fevereiro):

Todos Menos Você

Nosso Lar 2: Os Mensageiros

Pobres Criaturas

Aquaman 2: O Reino Perdido

Minha Irmã e Eu

Wish: O Poder dos Desejos

Argylle – O Superespião

Patos

O Mal que Nos Habita

Anatomia de uma Queda

